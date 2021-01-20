Trump, aralarında eski başdanışmanı Bannon'ın olduğu 73 kişiyi affetti - Son Dakika

Trump, aralarında eski başdanışmanı Bannon'ın olduğu 73 kişiyi affetti

20.01.2021 10:29
Trump, aralarında eski başdanışmanı Bannon'ın olduğu 73 kişiyi affetti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlıktaki son gününde aralarında Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'ın olduğu 73 kişi için af kararları yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlıktaki son gününde aralarında Beyaz Saray'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'ın olduğu 73 kişi için af kararları yayımladı.

Trump'ın 73 kişiye af, 70 kişiye ceza indirimi getiren kararları, başkanlığının sona erdiği gece yarısından sonra yayımlandı.

Affedilenler arasında, Trump'ın eski başdanışmanının yanı sıra müzik ve spor dünyasından bazı isimler, eski Kongre üyeleri ve Trump'ın aile yakınları yer aldı.

Bannon için verilen karara dair yayımlanan açıklamada, Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmakla suçlanan eski başdanışman Bannon'ın "muhafazakar siyasi hareket içinde önemli bir lider olduğu, zekası ve öngörüleriyle tanındığı" belirtildi.

Bannon dışında affedilen isimler arasında görev yaptığı dönemde rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick, Google'ın sürücüsüz araç sırlarını çalmakla suçlanan mühendis ve teknoloji girişimcisi Anthony Lewandowski, casuslukla suçlanan İsrail vatandaşı Aviem Sella, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmaktan ceza alan, "Lil Wayne" sahne adıyla bilinen rap müzik sanatçısı Dwayne Michael Carter Jr. ve Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyeleri yer aldı.

Trump, geçen ay da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin başlatılan FBI soruşturmasında faaliyetleri ele alınan eski seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort ve kampanyada kendisine danışmanlık yapan Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'e af çıkartmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, aralarında eski başdanışmanı Bannon'ın olduğu 73 kişiyi affetti - Son Dakika


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