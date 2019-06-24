Son Dakika Haberleri: Trump: Artık Hürmüz Boğaz'ında bulunmamıza gerek yok
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Trump: Artık Hürmüz Boğaz'ında bulunmamıza gerek yok

16 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.

Trump: Artık Hürmüz Boğaz'ında bulunmamıza gerek yok, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin neden hiçbir kazancı olmadan Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye rotalarını koruduğunu sorguladığını söyledi.
Trump, Twitter paylaşımında, "Çin ithal ettiği petrolünün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyor. Peki biz neden onların nakliyat rotalarını hiçbir kazancımız olmadan koruyoruz? Tehlikeli olan bu rotada ülkeler kendi gemilerini kendileri korumalılar. ABD dünyanın en büyük enerji üreticisi haline geldi, artık orada bulunmamıza gerek yok. İran'dan isteklerimiz çok basit, nükleer silah üretmemek ve terörü finanse etmemek" ifadelerini kullandı.
Trump daha önce, Pazartesi günü İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtirken, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da ABD'nin İran ile masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.


- Abd
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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