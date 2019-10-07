Son Dakika Haberleri: Trump: artık suriye'deki askerlerimizi eve getirelim
Son Dakika Güncel Trump: artık suriye'deki askerlerimizi eve getirelim

Trump: artık suriye'deki askerlerimizi eve getirelim

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün çekilmeye başlayan Amerikan askerlerinin Suriye'de gereğinden fazla kaldığını belirterek, "Avrupa'dan gelen binlerce DEAŞ üyesini yakalamak da dahil olmak üzere, DEAŞ'ın yüzde 100'ünü mağlup ettik" dedi.

Trump: artık suriye'deki askerlerimizi eve getirelim, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün çekilmeye başlayan Amerikan askerlerinin Suriye'de gereğinden fazla kaldığını belirterek, "Avrupa'dan gelen binlerce DEAŞ üyesini yakalamak da dahil olmak üzere, DEAŞ'ın yüzde 100'ünü mağlup ettik" dedi.

Trump mesajında, "ABD, Suriye'de sözde sadece 30 gün kalacaktı, bu yıllar önceydi. Biz kaldık ve savaşın içinde gün geçtikçe hedefimizin ne olduğunu göremeyecek kadar derine gömüldük. Ben yönetime geldiğimde, DEAŞ bölgede at koşturuyordu. Hızlıca, çoğu Avrupa'dan gelen binlerce DEAŞ üyesini yakalamak da dahil olmak üzere, DEAŞ'ın yüzde 100'ünü mağlup ettik. Fakat Avrupa bunları istemiyor, diyorlar ki, 'ABD bunları sen tut!' Ben de dedim ki, 'Hayır, size büyük bir iyilik yaptık ve şimdi bunları, ABD hapishanelerinde yüksek maliyette tutmamızı istiyorsunuz. Onlar sizindir.' Avrupa, 'Hayır' dedi. Her zaman olduğu gibi ABD'nin, hem NATO'da, hem ticarette ve her şeyde 'enayi' olduğunu düşündüler. Kürtler (PKK/YPG) bizimle birlikte savaştı, çünkü bunun için büyük miktarda para ve silah verildi. Onlarca yıldır Türkiye ile savaşıyorlardı. Bu savaşı neredeyse 3 yıldır engelliyorum, ama bu saçma, sonu olmayan savaşlardan kurtulmamızın zamanı geldi ve askerilerimizi eve getirelim. Yararımıza olan savaşlarda mücadele edelim ve kazanalım. Artık Türkiye, Avrupa Birliği, Rusya ve bölge ülkelerinin, durumu kendileri çözmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Donald Trump, Avrupa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:08 Kaynak: DHA
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