Son Dakika Haberleri: Trump: Ateşkes iyi gidiyor
Son Dakika Dünya Trump: Ateşkes iyi gidiyor

Trump: Ateşkes iyi gidiyor

5 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim tarihinde varılan mutabakat konusunda açıklama yaptı.

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ABD Başkanı Donald Trump Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim tarihinde varılan mutabakat konusunda açıklama yaptı. Trump ateşkesin iyi gittiğini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump 17 Ekim tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan Güvenli Bölge Mutabakatı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper'in açıklamasına yer veren Trump "Ateşkes çok iyi bir biçimde sürüyor. Çabucak sona eren bazı küçük çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleşiyor" diye yazdı.


Trump Savunma Bakanı'nın adını ise yanlış yazarak Esper yerine bir yapay dil olan Esperanto dedi.


"ABD askerleri savaş ya da ateşkes bölgelerinde değiller" diyen Trump "Petrolü güvence altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz!" ifadelerini kullandı.


DW/ EC, BW


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:53 
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