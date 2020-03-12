Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması - Son Dakika

Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması

44 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.

" Avrupa Birliği, gerekli önlemleri almada başarısız oldu." diyen Trump, ABD'ye bu ülkelerden gelen kişiler yoluyla virüsün taşındığına dikkati çekti.

Trump, sağlık uzmanlarıyla görüştükten sonra, ABD halkının sağlığını korumak için "güçlü ama gerekli" önlemler aldığını vurgulayarak, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kısıtlamaların ticaret ve kargoyu etkilemeyeceğini kaydeden Trump, bu uygulamadan İngiltere'nin de muaf tutulacağını kaydetti.

Trump, Çin ve Güney Kore'deki durumu da izlediklerini, durumlarının iyileşmesi durumunda bu ülkelere karşı alınan önlemleri de yeniden değerlendireceklerini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:40 Kaynak: AA
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