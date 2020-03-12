Trump Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump , Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüse (Kovid-19) ilişkin ABD'nin aldığı önlemleri sosyal medya hesabından açıkladı. Trump, Önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa 'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız dedi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Tüm Amerikalıların sağlığını ve refahını korumak için birkaç güçlü ama gerekli önlem almaya karar verdim. Yeni vakaların kıyılarımıza girmesini önlemek için, önümüzdeki 30 gün boyunca Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alacağız. Yeni kurallar Cuma gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu kısıtlamalar koşullara bağlı olarak ayarlanacaktır ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SEYAHAT YASAĞI OLAN ÜLKELER ARASINDA DEĞİL

ABD'nin seyahatleri askıya aldığı ülkeler arasında Şengen ülkeleri olarak da bilinen, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya ,Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta ,Hollanda, Norveç, Polonya, Porteiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre olduğu kaydedildi.

- Abd