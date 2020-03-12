Son Dakika › Güncel › Trump, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı - Son Dakika
Trump, Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı
55 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:28 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıkladı.
Son Dakika Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi