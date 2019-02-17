Son Dakika Haberleri: Trump: Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın

Trump: Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.

Trump: Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 

Avrupa, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankasından TL İçin Yeni Hamle Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz

MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]