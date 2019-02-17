Trump: Avrupa ülkeleri DEAŞ'lı teröristleri yargılasın
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerine, Suriye'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.
ABD
Başkanı Trump
, Avrupa
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'de yakalanan Avrupa kökenli DEAŞ militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunarak aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10
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