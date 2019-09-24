Son Dakika Haberleri: Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım" dedi.
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Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım" dedi.

22 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım. Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.

Trump,

ABD Başkanı Donald Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım. Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
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