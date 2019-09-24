Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım" dedi.
22 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım. Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:25 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Ayrımcılık dünyada devam ediyor harekete geçmemiz lazım. Gelecek küreselcilere değil, vatanseverlere ait olacaktır" dedi.
(İHA)
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