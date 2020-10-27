Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı - Son Dakika

Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı

27.10.2020 22:27
Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Dağlık Karabağ'daki geçici insani ateşkesin Ermenistan tarafından üçüncü kez bozulmasına ilişkin, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir." dedi.

ERMENİSTAN, MİSKET BOMBASIYLA SALDIRDI: 4 ÖLÜ, 13 YARALI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.

Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti. ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

ERMENİSTAN ÖNCEKİ ATEŞKESLERİ DE İHLAL ETMİŞTİ

Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da, 26 Ekim'de yerel saatle 08:00'da başlamak üzere insani ateşkes konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Azerbaycan ve Ermenistan Moskova'da yapılan görüşmeler sonrasında 10 Ekim'de Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almış, ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu sivil can kayıpları yaşanmıştı.17 Ekim'de tekrar devreye girdiği duyurulan ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edilmişti.

Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ateşkesin bozulması sonrası Trump'tan ilk açıklama: Hayal kırıklığı - Son Dakika

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