Azil davasıyla uğraşan Donald Trump'ın eşi Melania, masaj salonlarında keyif çatıyor

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ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik ikinci kez başlatılan azil davası devam ediyor. Trump'ın eşi Melania'nin ise bu süreçte günlerini lüks masaj ve spa salonlarında geçirdiği ortaya çıktı.

GÜNÜNÜ RUTİN HALİNE GETİRDİ

İkiliye yakın olan kaynaklar, ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Melanie Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yılların yorgunluğunu buralarda attığı ve gününün artık bir rutin haline geldiğini ifade etti.

MELANİA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

ABD medyasına konuşan kaynaklar, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılış şekli yüzünden eşi Donald Trump'a kızgın ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu ifade etti. Öte yandan Donald Trump'ın başkanlık koltuğunu bırakmaması ve beraberinde Kongre baskını olayı yüzünden Melania'nin imajının zedelendiğini düşündüğü kaydedildi.