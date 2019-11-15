Son Dakika Haberleri: Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum
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Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasının kendisi ve ailesi üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.

Trump: Azil süreci ailem için çok zor bir durum, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasının kendisi ve ailesi üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu söyledi.


2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için kampanyasına başlayan Trump, Louisiana'da düzenlenen mitingde hakkındaki azil soruşturmasını eleştirdi. "Görevden alma kelimesi benim için çok kirli bir kelime" diyen Trump, Bir sorunum var. ve bu sorun ailem için de oldukça zorlu" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:16 
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