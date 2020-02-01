Trump azil tehlikesinden kurtuluyor, ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump azil tehlikesinden kurtuluyor, ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak - Son Dakika Dünya

Trump azil tehlikesinden kurtuluyor, ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden azil yargılamasında yapılan oylamada, yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığı kararı çıktı.

Trump azil tehlikesinden kurtuluyor, ABD Senatosu, azil yargılamasına yeni tanık çağırmayacak, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın azli istemiyle Senatoda devam eden azil yargılamasında yapılan oylamada, yeni tanık çağrılmasına gerek olmadığı kararı çıktı. ABD basını, bu kararın ardından artık "Trump için görevden alınma tehlikesinin ortadan kalktığı" yorumunu yaptı.


Görgü tanıklarının bile çağrılmayacağı yargılamada Trump'ın görevden alınmayacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:37 
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