Trump, Babası Sayesinde Aldığı Raporla Vietnam Savaşı'na Girmekten Kaçındı"

NEW Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump 'ın babası Fred Trump'ın, kiracısı olan bir doktorla anlaşarak oğlunda bir kemik hastalığı olduğuna dair sağlık rapor aldığını, Başkan Trump'ın böylece Vietnam Savaşı'na gitmediğini iddia etti.NYT'nin New York 'ta Fred Trump'ın kiracısı da olan ayak hastalıkları uzmanı Larry Braunstein'in iki kızı Elysa Braunstein ve Sharon Kessel'a dayanarak hazırladığı haberine göre, Braunstein'in ABD Başkanı Trump'ın babası Fred'e iyilik yapmak için o dönem 22 yaşında olan Trump'ın ayak kemik çıkıntıları olduğuna dair bir rapor yazdı.Donald Trump söz konusu raporla, 1968 sonbaharında, 1955-1975 yıllarında yaşanan Vietnam Savaşı'na asker olarak gitmekten kurtuldu."Bunun bir iyilik olarak yapıldığını biliyorum"Babasının o dönemde Queens bölgesinde, baba Trump'ın sahibi olduğu binada bir ofisi olduğunu ve 2007'de öldüğünü belirten Elysa Braunstein, söz konusu raporla ilgili "Bunun bir iyilik olarak yapıldığını biliyorum. Babamın bu işten kazancı Fred Trump'a ulaşabilmesiydi. Ofisin bulunduğu binayla ilgili bir sorun olursa babam Fred Trump'ı arar ve iş anında çözülürdü." ifadelerini kullandı.Ayrıca Braunstein kardeşler söz konusu rapora, babalarının meslektaşı, aynı zamanda da aile dostları olan ve 1995'te vefat eden Manny Weinstein'ın da katkı yapmış olabileceğini söyledi.Doktor Braunstein'in eski bir çalışma arkadaşı olan Alec Hochstein ise NYT'ye yaptığı açıklamada, Braunstein'in Trump ailesinden övgüyle söz ettiğini belirterek, "(Larry Braunstein) Mal sahiplerinin kendisi ile görüşmeye çok açık olduğunu ve bu ofiste çok iyi bir kiraya kaldığını anlatıyordu ancak Donald Trump'a verdiği rapor hakkında konuştuğunu hatırlamıyorum." dedi.Braunstein kardeşler, babalarının aileye sağlıkla ilgili belgelerini bırakmadığını, onun işini devralan doktorun ise bu belgeden bahsetmediğini ifade etti.Trump eleştirilerin hedefinde Beyaz Saray 'dan konuya ilişkin herhangi bir açıklamanın yapılmadığına işaret edilen haberde, Braunstein kardeşlerin söylediklerini destekleyecek herhangi bir belgeye ulaşılmadığı da kaydedildi.ABD Başkanı Trump, aldığı bu raporla Vietnam Savaşı'na gitmediği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Trump, o dönem hem ayak kemiği çıkıntısı teşhisi hem de 4 eğitim tecili nedeniyle savaşa gitmemişti.Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyası esnasında NYT'ye yaptığı açıklamada kendisine raporu veren doktorun adını hatırlamadığı belirtmiş ve herhangi bir belge sunmamıştı.