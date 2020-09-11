Trump: BAE'den sonra Bahreyn de İsrail ile diplomatik ilişki kuracak - Son Dakika
BBC

Trump: BAE'den sonra Bahreyn de İsrail ile diplomatik ilişki kuracak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı paylaşımla, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Bahreyn'in de İsrail ile diplomatik ilişkiler kuracağını açıkladı.

Trump: BAE'den sonra Bahreyn de İsrail ile diplomatik ilişki kuracak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı paylaşımla, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Bahreyn'in de İsrail ile diplomatik ilişkiler kuracağını açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Trump, "Bu gerçekten tarihi bir gün. 11 Eylül'de olması da ilginç" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açlıklamaya göre ise Trump, Bahreyn Kralı Hamad bin Isa Al Khalifa ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile konuştuktan sonra anlaşmayı duyurdu.

Trump'ın paylaştığı ABD, Bahreyn ve İsrail ortak bir açıklamasında, "Bu, Orta Doğu'da barışı ilerletmek için tarihi bir atılımdır" denildi.

Açıklamada, "İki ülke arasında diyalog kanallarının açılması, Orta Doğu'da yaşanan olumlu dönüşümü, güvenlik ve refahı artıracak" ifadeleri yer aldı.

Küçük bir ada devleti olan Bahreyn, Suudi Arabistan'ın yakın bir müttefiki ve ABD Donanması'nın bölgesel karargahının bulunduğu yer.

Ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri de ilişkileri normalleştirmek için İsrail ile anlaşmaya varmıştı.

Geçen hafta Bahreyn, İsrail ile BAE arasındaki uçuşların hava sahasını kullanmasına izin vereceğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bahreyn, İsrail, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:57

Son Dakika Dünya Trump: BAE'den sonra Bahreyn de İsrail ile diplomatik ilişki kuracak - Son Dakika Dünya

BBC
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