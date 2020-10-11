Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü - Son Dakika

Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü

11.10.2020 22:57
Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Orta Doğu'daki son durumu değerlendirdi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump ile El Nahyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre El Nahyan, Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatması dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, Trump ise El Nahyan'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin son durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, "Trump, İbrahim Anlaşması'nın imzalanması sürecindeki liderliği dolayısıyla Veliaht Prensi tebrik etti ve bölgedeki diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini teşvik etmesi için Veliaht Prense çağrıda bulundu." ifadesine yer verildi.

ABD himayesinde İsrail ile normalleşme dalgası

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin ve 11 Eylül'de İsrail ile Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Cep Telefonu, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir         
22:35
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı         
21:39
Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi         
20:25
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak         
18:25
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 23:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump BAE Veliaht Prensi El Nahyan ile telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei