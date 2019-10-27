Son Dakika Haberleri: Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"
Son Dakika Güncel Trump: 'Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü'

Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söyledi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Trump, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye, Rusya, Irak ve Suriye'ye koordineli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD birlikleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısında gece saatlerinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini ifade etti. Operasyonda birçok DEAŞ militanının öldüğünü söyleyen Trump, "DEAŞ lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü" dedi.

Cesedinin patlamanın etkisiyle paramparça olduğunu ve tünelin de çöktüğünü belirten Trump, test sonuçlarının Bağdadi'nin kimliğinin yüzde yüz doğruladığını kaydetti. Bağdadi'nin hayatının son anlarını korku içerisinde geçirdiğini dile getiren Trump, operasyondan iki saat sonra çok önemli bilgiler ele geçirdiklerini aktardı. "Bağdadi için çalışanlar gerçekten kaybetti. Neye bulaştıklarını bilmiyorlardı" diyen Başkan Trump, "Bazıları çok korkmuş köpeklerdi. Bazıları ise vahşi katillerdi. Çok fazla insanı öldürdüler" dedi.

TRUMP, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Operasyonun tamamen kusursuz gerçekleştirildiği söyleyen Trump, operasyonun bazı ülkelerin ve kişilerin yardımlarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. "Rusya'ya Türkiye'ye, Suriye'ye Irak'a teşekkür etmek istiyorum" diyen Trump, "Bu son derece tehlikeli bir görevdi" ifadelerini kullandı.

Dün gecenin dünya için harika bir gece olduğunun altını çizen ABD Başkanı Trump, "Son derece büyük bir alanda şiddet acıya yol açan bir katil yok edildi. Bundan sonra başka masuma zarar veremeyecek. Bir köpek gibi öldü, korkak gibi öldü" diye konuştu.

Trump, operasyonda harika bir işbirliği gerçekleştirildiğini belirterek, "Rusya bize harika davrandı. Hava sahasını açtı. Rusya harikaydı. Irak harikaydı" dedi. Trump, "Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Bazı bölgelerden geçtik. Hiçbir sorun olmadı. Onlar da harikaydı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonu böyle izledi
Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:32:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: "Bağdadi intihar yeleğini patlatarak kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]