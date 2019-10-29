Son Dakika Haberleri: Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü açıkladı
Son Dakika Güncel Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü açıkladı

Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü açıkladı

30 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ölen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ölen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin operasyonu sırasında ölen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Trump, "Büyük ihtimalle en tepede yer alacaktı. Şimdi o da bir ölü" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
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Bağdadi'nin öldüğü yer görüntülendi
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