Trump, Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ölen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek ismin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin operasyonu sırasında ölen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Trump, "Büyük ihtimalle en tepede yer alacaktı. Şimdi o da bir ölü" dedi.

(İHA)