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Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz
7 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak-Şam İslam Devleti örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü ismin nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46
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