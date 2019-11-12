Son Dakika Haberleri: Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz
Son Dakika Dünya Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz - Son Dakika Dünya

Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak-Şam İslam Devleti örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü ismin nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.

Trump: Bağdadi'nin yerine gelen IŞİD liderinin nerede olduğunu biliyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Irak- Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü ismin nerede olduğunu bildiklerini açıkladı.


New York Ekonomi Kulübü'nde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Trump, "Gözümüz Bağdadi'nin yerine gelen üçüncü adamının üzerinde." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ebubekir El Bağdadi, Donald Trump, Işid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:46 
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