Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika
Son Dakika Politika Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika

Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İran'ı suçlayarak güçlü şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İran'ı suçlayarak güçlü şekilde karşılık verileceğini açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı protestoları düzenlemekle suçladı ve yaşanan olaylardan Tahran'ın sorumlu tutulacağını belirtti. Trump, "İran, Amerikalı bir müteahhidi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Güçlü bir şekilde cevap verdik, her zaman da vereceğiz. İran şimdi ABD'nin Irak Büyükelçiliğine bir saldırı düzenliyor. Bunlardan tamamen sorumlu tutulacak. Buna ek olarak Irak'ın, büyükelçiliği korumak için güvenlik güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara bildirdik" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskında 32 kişi yaralandı. - WASHINGTON

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?
Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri
04:27 Denizli'de 2019'un son bebeği "Berina Gülümser", 2020'nin ilk bebeği "Cemile İkra" oldu - Son Dakika Haber
03:54 Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti - Son Dakika Haber
02:42 Çal'da jandarma ve polisten yılbaşı denetimleri - Son Dakika Haber
02:32 Şanlıurfa'da yeni yıla "sıra gecesi" ile girdiler - Son Dakika Haber
02:20 Siverek yeni yıla silah sesleriyle girdi - Son Dakika Haber
01:24 Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Son Dakika Haber
01:00 Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 03:43:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]