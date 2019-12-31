Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması - Son Dakika

Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi.

Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik önünde protestolar

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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