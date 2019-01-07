Trump: Baksanıza roketler yok, gayet iyi gidiyoruz
40 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore
arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya
'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:35
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