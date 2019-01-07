Son Dakika Haberleri: Trump: Baksanıza roketler yok, gayet iyi gidiyoruz

Trump: Baksanıza roketler yok, gayet iyi gidiyoruz

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz" dedi.

Trump: Baksanıza roketler yok, gayet iyi gidiyoruz, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, medyada yer alan "ABD ve Kuzey Kore arasında yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği" iddialarına ilişkin "Eğer başkan seçilmeseydim, Kuzey Kore ile Asya'da büyük bir savaşın içinde olurdunuz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:35 

Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Donald Trump, Ekonomi
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