Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor - Son Dakika
BBC

Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor

ABD Enerji Bakanlığı, saç güzelliğine önem verdiğini fakat su tazyikli akmadığı için daha uzun süre duş almak zorunda kaldığını söyleyen Başkan Donald Trump'ın şikayeti üzerine duş başlıklarıyla ilgili federal standartları değiştirmeye hazırlanıyor. Trump, daha önce de sifonu 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söylemişti.

Bakanlığın dün açıkladığı öneriler, su tasarrufu için 1992'de getirilen sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor. Kongre'nin bu tarihte aldığı karar uyarınca bir duş başlığından dakikada akmasına izin verilen su miktarı 2,5 galon yani 9,4 litre. Bu değişikliklerin gündeme gelmesindeki önemli nedenlerden biri de Trump'ın saçını yıkamak için duşta daha uzun süre kaldığını ve sifonu 10-15 kez çektiğini söylemesi oldu.

OBAMA YASAYI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ancak bu düzenlemeden sonra çoklu duş başlıkları yaygınlaşmaya başlayınca 2013'te Obama yönetimi, yasayı yeniden tanımlamış ve "Her bir duş başlığından değil, duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada 2,5 galondur" demişti.

DUŞ BAŞLIĞI VERİ TABANI

Enerji Bakanlığı'nın farklı modellerde 12,499 duş başlığı içeren veri tabanına göre bunların yüze 74'ü federal standartların yüzde 20 altında yani dakikada iki galon su akıtacak şekilde tasarlanmış.

"BENİM SAÇLARIM MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA"

Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir toplantıda bu şikayetini dile getirmiş ve "Duş başlıkları - duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda" demişti.

TRUMP, SİFONU 10-15 KEZ ÇEKMEK ZORUNDA KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Donald Trump bir başka toplantı sırasında da insanların su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söylemişti. Çevre örgütleri, sınırlamaların kaldırılması halinde su ve enerji tüketiminin artacağını söylüyor.

Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Enerji Bakanlığı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 10:32

Son Dakika Dünya Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor - Son Dakika Dünya
YORUMLAR (9)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi Bahçeli, "Bin Günde Memleket" hareketini değerlendirdi: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacak İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek Oruç Reis'in sahadaki varlığı onları rahatsız etti! Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikat düzenledi Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü Hint Okyanusu'nda karaya oturan Japon tankeri, ekosistemi ciddi ölçüde tehdit ediyor Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları satış rekoru kırdı Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler Juventus'la sözleşmesi biten Matuidi, Inter Miami'ye transfer oldu
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor         
14:04
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı         
13:50
Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı Belçika ekibi Westerlo, Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek'i kiraladı         
13:41
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz         
13:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım 93 yaşındaki korona hastasını kucağında taşıyan sağlıkçı: Gerekeni yaptım         
13:19
İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da meydan muharebesi gibi kavga! Mahalle halkı birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
13:15
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi, savunması duyanları çileden çıkardı         
12:57
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti         
12:19
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı         
11:49
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti         
10:59
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
10:55
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem         
09:42
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu         
09:37
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi         
09:29
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 17:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei