Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor

Bakanlığın dün açıkladığı öneriler, su tasarrufu için 1992'de getirilen sınırlamaların kaldırılmasını öngörüyor. Kongre'nin bu tarihte aldığı karar uyarınca bir duş başlığından dakikada akmasına izin verilen su miktarı 2,5 galon yani 9,4 litre. Bu değişikliklerin gündeme gelmesindeki önemli nedenlerden biri de Trump'ın saçını yıkamak için duşta daha uzun süre kaldığını ve sifonu 10-15 kez çektiğini söylemesi oldu.

OBAMA YASAYI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Ancak bu düzenlemeden sonra çoklu duş başlıkları yaygınlaşmaya başlayınca 2013'te Obama yönetimi, yasayı yeniden tanımlamış ve "Her bir duş başlığından değil, duş başlıklarının tümünden akacak su miktarı dakikada 2,5 galondur" demişti.

DUŞ BAŞLIĞI VERİ TABANI

Enerji Bakanlığı'nın farklı modellerde 12,499 duş başlığı içeren veri tabanına göre bunların yüze 74'ü federal standartların yüzde 20 altında yani dakikada iki galon su akıtacak şekilde tasarlanmış.

"BENİM SAÇLARIM MÜKEMMEL OLMAK ZORUNDA"

Trump, geçen ay Beyaz Saray'daki bir toplantıda bu şikayetini dile getirmiş ve "Duş başlıkları - duş alıyorsunuz ama su gelmiyor. Saçlarınızı yıkamak istiyorsunuz, su gelmiyor. Ne yapacaksınız? Orada daha uzun süre durup, daha uzun süre duş alacaksınız. Sizi bilmiyorum ama benim saçlarım mükemmel olmak zorunda" demişti.

TRUMP, SİFONU 10-15 KEZ ÇEKMEK ZORUNDA KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Donald Trump bir başka toplantı sırasında da insanların su az geldiği için sifonu bir kez değil, 10-15 kez çekmek zorunda kaldığını söylemişti. Çevre örgütleri, sınırlamaların kaldırılması halinde su ve enerji tüketiminin artacağını söylüyor.