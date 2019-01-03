Son Dakika Haberleri: Trump: Beni Amerikalılar Seçti. Avrupa'nın Hiç Önemi Yok

Trump: Beni Amerikalılar Seçti. Avrupa'nın Hiç Önemi Yok

8 dakika önce

KABİNE toplantısının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'da sevilmiyor olmasını politikasının doğruluğunun bir kanıtı olarak gösterdi.

Trump: Beni Amerikalılar Seçti. Avrupa'nın Hiç Önemi Yok, System.String[]
KABİNE toplantısının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'da sevilmiyor olmasını politikasının doğruluğunun bir kanıtı olarak gösterdi. Trump, "Avrupa'nın benim için hiç önemi yok. Beni Avrupalılar seçmedi. Beni Amerikalılar seçti" dedi. Avrupa'nın savunmaya çok az yatırım yaptığını söyleyen Trump, özellikle Almanya'ya yüklendi.

Savunmaya yatırım yapmadıkları için Avrupa'yı ABD'yi kullanmakla suçlayan Trump, "Almanya, gayri safi milli hasılasının sadece yüzde 1'ini savunmaya harcıyor. Yüzde 4'ünü harcamaları gerekiyor. Ben ödemelerini istiyorum" dedi. 2014'te yapılan NATO zirvesinde gelecek 10 yıl içinde NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkarmaları karara bağlanmıştı. Almanya bu karar üzerine yüzde 1.08 olan savunma harcamasını yüzde 1.24'e çıkardı. Ancak Trump'ın baskısı giderek artıyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20 

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