Trump: "Benim Suriye'de Yaptığımı Başka Bir Başkan Yapsaydı Kahraman İlan Edilirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin, "Eğer benim Suriye'de yaptığımı başka bir başkan yapsaydı kahraman ilan edilirdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin, "Eğer benim Suriye'de yaptığımı başka bir başkan yapsaydı kahraman ilan edilirdi" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerine değinen Trump, DEAŞ'ın etkisini kaybettiğini ve ABD askerlerinin yavaş yavaş evlerine döndüğünü belirterek, "Eğer benim Suriye'de yaptığımı başka bir başkan yapsaydı kahraman ilan edilirdi" dedi.



Trump, medya kuruluşlarına ve bazı yetkililere atıfta bulunarak, "Suriye'den ve diğer yerlerden ayrılma kampanyası başlattım. Şimdi sıra yalan haber medyası ve benim şimdiye kadar ulaştığım işleri yapmaktan aciz generallerden kurtulma zamanı. Ne söylediysem onu yapacağım" ifadelerini kullandı.



Suriye politikasının sonuçlarından memnun olduğunu kaydeden Trump, "Ortaya çıkan sonuçlar söylediğimden daha iyi. Bitmeyen Savaşlara karşı kampanya başlattım" dedi. - WASHINGTON

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