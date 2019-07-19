Son Dakika Haberleri: Trump, Beyaz Saray'da senatörlerle 'Türkiye' toplantısı yapacak iddiası
Son Dakika Politika Haber

Trump, Beyaz Saray'da senatörlerle 'Türkiye' toplantısı yapacak iddiası

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğu iddia edildi.

Trump, Beyaz Saray'da senatörlerle 'Türkiye' toplantısı yapacak iddiası, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğu iddia edildi.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini alması konusu üzerine Cumhuriyetçi senatörlere görüşme çağrısında bulunduğunu iddia etti. ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerine dayandırılan haberde toplantının önümüzdeki hafta Salı günü yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

Dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Beyaz Saray'da görüşen Donald Trump, Türkiye'ye S-400 krizi sebebi ile yaptırım yapılıp yapılmayacağı konusuyla ilgilendiklerini belirterek, "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum. Bir önceki yönetimde bunlar daha iyi yapılabilirdi. Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü. Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD basınından çarpıcı iddia: Trump Türkiye için harekete geçti! ABD Başkanı Trump'tan kriz çıkartacak sözler: İran, beladan başka bir şey değil Boşaltılan Saadet Partisi binasına Yeniden Refah Partisi tabelası asıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Temel Karamollaoğlu: Omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 00:40:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, Beyaz Saray'da senatörlerle 'Türkiye' toplantısı yapacak iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]