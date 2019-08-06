Son Dakika Haberleri: Trump: Beyaz Saray Google'ı yakından takip ediyor
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Trump: Beyaz Saray Google'ı yakından takip ediyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Google'ı "yasadışı" aktiviteler iddiası sebebiyle yakından takip ettiğini söyledi.

Trump: Beyaz Saray Google'ı yakından takip ediyor, System.String[]
– ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Google'ı "yasadışı" aktiviteler iddiası sebebiyle yakından takip ettiğini söyledi.
Trump, Google CEO'su Sundar Pichai ile tanıştığında, Pichai'nin kendisine Google'ın Çin ordusu ile birlikte çalışmadığını ve başkanlık seçimlerine müdahale etmediğini anlattığını söyledi.
Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Google'da çalışan Kevin Cernekee adlı bir mühendisin 2016 yılında google'ın yaptığı korkunç şeyleri izleyene ve Google'ın 'Trump'ın 2020'deki seçimi kaybettiğinden emin olma isteğine kadar her şey güzeldi. Lou Dobbs, bunun Amerikan halkına karşı bir sahtekarlık olduğunu söyledi. Hükümet Sorumluluk Enstitüsü Başkanı Peter Schweizer, Hillary Clinton hakkındaki olumsuz hikayeleri örtbas ettiklerini ve Donald Trump hakkındaki olumsuz hikayeleri öne çıkardıklarını kesinlikle belirtti" dedi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Google, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:31 Kaynak: DHA
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