Trump, Biden'ı "Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle" eleştirdi - Son Dakika

Trump, Biden'ı "Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle" eleştirdi

20.04.2021 06:17
Trump, Biden'ı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Çin ile Rusya'yı birbirine yaklaştırdığını ve bunun ABD için "olabilecek en kötü şey" olduğunu savundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın Çin ile Rusya'yı birbirine yaklaştırdığını ve bunun ABD için "olabilecek en kötü şey" olduğunu savundu.

Eski Başkan Trump, Fox News kanalında Sean Hannity'nin programına katılarak canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, başkanlığı döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un gibi isimlerle iyi anlaştığını ve bölgesinde güçlü liderlerle anlaşmanın ABD için iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Trump, Biden yönetiminin Rusya politikasını eleştirerek, "Rusya'yı Çin'in eline düşmeye itmek yerine Rusya ile anlaşabilmeli ve onlarla iş yapabilmeliyiz. Yapabileceğiniz en kötü şey, Çin ile Rusya'yı bir araya getirmektir. Şu anda beraberler." değerlendirmesini yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlayana kadar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de iyi geçindiğini kaydeden Trump, Çin ile yaptıkları ticaret anlaşmalarının Amerikalı üreticiler için çok iyi olduğunu belirtti.

Trump'tan 2024 başkanlık yarışına yeşil ışık

Trump, bir soru üzerine 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine bir kez daha yeşil ışık yaktı ancak doğru zamanı beklediğini ifade etti.

Seçim yarışına girip girmeyeceği sorusuna Trump, "Çok ciddi şekilde buna bakıyorum, yasal perspektiften henüz konuşmak istemiyorum ama şu an (adaylık için) çok erken." şeklinde konuştu.

"Görevdeki bir başkan için en yüksek oyu aldım"

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, 2016'ya kıyasla yaklaşık 12 milyon fazla oy aldığını ve tarihte görevdeki bir ABD başkanı için en yüksek oya ulaştığını kaydetti.

Bu koşullarda seçimleri kaybetmesinin anlaşılır olmadığını savunan Trump, Biden'ın ne yaptığını bilmediğini ima ederek, "Herhalde etrafında küçük bir grup var, şunu yap bunu yapma diyorlar o da onu yapıyor." şeklinde konuştu.

"Ülkemizi mahvediyorlar"

ABD'nin güney sınırında son dönemde artan yasa dışı göçmenler konusunda da Biden yönetimini suçlayan Trump, Biden'ın uygulamalarının ülkeye büyük zararlar verdiğini savundu.

Trump, sınırdaki durumu, "Çok korkunç şeyler oluyor; ülkemizi mahvediyorlar. İnsanlar buraya akın ediyor, daha önce bu düzeyde böyle bir şey olmamıştı." sözleriyle eleştirdi.

Trump, yasa dışı göçmenlerin sayısı arttıkça hem Kovid-19 salgınının bölgede devam edeceğini hem de insan ve uyuşturucu kaçakçılığının artarak süreceğini savundu.

Cumhuriyetçiler 2022'de Kongre için avantajlı

2022 Kongre ara seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin doğru isimleri tercih etmesi ve "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosu etrafında çalışması durumunda çok avantajlı olacağını belirten Trump, "2022 için büyük şansımız var; Temsilciler Meclisini geri alabiliriz. Senato biraz daha zorlu olacak." dedi.

Trump, özellikle göçmenlerden etkilenen bölgelerdeki eyaletlerde ilk seçimlerde Cumhuriyetçi adayların kazanacağına inandığını belirtti ve Cumhuriyetçi adaylara destek vereceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, Biden'ı 'Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle' eleştirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil Babacan'dan ittifak açıklaması: İki parti haricindeki partilerle ilişki zeminimiz sıcak, buna HDP de dahil Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi'nin kurucularının kaderi belli oluyor Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak Avrupa Süper Ligi'nin kurucularının kaderi belli oluyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor İstanbul Okmeydanı'nda giriş ve çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! 'Çenem titredi' dedi, stüdyo buz kesti Ezgi Mola'nın kimseye anlatmadığı anısı! 'Çenem titredi' dedi, stüdyo buz kesti         
00:21
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
Bahçesini sulayan genç çiftçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi Bahçesini sulayan genç çiftçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi         
23:13
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, vakaların en yüksek olduğu illerdeki yoğun bakım doluluk oranlarını açıkladı         
22:10
Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı Seti birbirine katan Akın Akınözü, karavanı dağıtıp çekimi yarıda bıraktı         
20:44
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
"Kimse hayal kurmasın" diyen ünlü anketçi: Kararsız ve dar gelirli seçmene sesini duyuran seçimi kazanır         
14:42
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti         
12:34
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor         
11:45
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
Genç kızı, müstehcen görüntülerini çekerek tehdit etti: Şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan gibi öldürürüm Genç kızı, müstehcen görüntülerini çekerek tehdit etti: Şikayetinden vazgeçmezsen seni Özgecan gibi öldürürüm         
08:49
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 07:04:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, Biden'ı "Rusya'yı Çin'in ellerine itmekle" eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei