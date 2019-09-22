Trump: Biden yanlış yaptı
32 dakika önce
ABD Başkanı Trump, Demokrat aday adayı Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuşmadığına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı.
ABD Başkanı Trump, Demokrat aday adayı Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuşmadığına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:00
Tolga Karel üçüncü kez baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD Başkanı Donald Trump: BM'de İranlı yetkililerle görüşmeye niyetim yok E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak