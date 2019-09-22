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Trump: Biden yanlış yaptı

32 dakika önce

ABD Başkanı Trump, Demokrat aday adayı Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuşmadığına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Demokrat aday adayı Biden'ın oğluyla Ukrayna hakkında konuşmadığına ilişkin açıklamaları ile ilgili, "Biden, bunu söyleyerek yanlış yaptı." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:00 
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