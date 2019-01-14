Son Dakika Haberleri: Trump, bilime de "duvar" oldu

Trump, bilime de "duvar" oldu

2 saat önce

ABD'de hükümet rekor süredir kapalı. Piyasalar Trump'ı yakından izliyor ancak bilim dünyasının kaderi de duvara bağlı. Ülkede pek çok araştırma ödeneksizlikten durdu, bilim insanları izne çıkarıldı.

Trump, bilime de
ABD'de hükümet rekor süredir kapalı. Piyasalar Trump'ı yakından izliyor ancak bilim dünyasının kaderi de duvara bağlı. Ülkede pek çok araştırma ödeneksizlikten durdu, bilim insanları izne çıkarıldı. Hava tahminleri bile artık eskisi kadar sağlıklı değil. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:01 

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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