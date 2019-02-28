Son Dakika Haberleri: Trump: Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük

Trump: Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada "İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı.

Trump: Bir Şeyleri İmzalamak İçin İyi Bir Zaman Olmadığını Düşündük, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada "İstediklerimizi yapmadıkları için anlaşma sağlanmadı. Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler ve bunu yapamazdık. Bir şeyleri imzalamak için iyi bir zaman olmadığını düşündük. Kim, bana nükleer silah kullanmayacakları sözünü verdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

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