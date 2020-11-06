Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor - Son Dakika

Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor

06.11.2020 00:05

ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz sonuçlanmazken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ekibi farklı gerekçelerle eyalet mahkemelerine başvuruyor.

ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz sonuçlanmazken, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ekibi farklı gerekçelerle eyalet mahkemelerine başvuruyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kazanan taraf henüz belirsizken, gözler oy sayım işleminin devam ettiği eyaletlerde. Cumhuriyetçilerin adayın Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi birçok eyalette seçimlere itiraz etti. Trump'ın ekibi, Pensilvanya ve Nevada'da gözlemcilerinin oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlayamaması gerekçesiyle yaptığı başvurulara ek olarak yine aynı gerekçeyle Michigan ve Georgia eyaletlerinde mahkemeye başvurdu. Michigan'da oyların sayıldığı alana yeterli erişim sağlanmadığı gerekçesiyle açılan dava bugün reddedilirken, hakimin oyların çoktan sayıldığını söyleyerek davayı reddettiği belirtildi.

Michigan'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasına yönelik açılan ikinci dava da mahkeme tarafından reddedildi. Aynı şekilde Georgia'da seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle mahkemeye giden Trump'ın ekibinin başvurusu reddedildi. Seçimlerde usulsüzlük olduğuna yönelik yeterli delil bulunmadığı ifade edildi.

Nevada'da yeni dava açılıyor

Trump'ın ekibi kaybetmek üzere oldukları seçimi kazanabilmek için ülke genelinde kritik eyaletlerde yeni davalar açmaya devam ediyor. Nevada'da seçim sonuçlarına itiraz eden Cumhuriyetçi Parti, 10 bin kişinin Nevada'da yaşamadığı halde oy kullandığını iddia ederek usulsüzlükler tespit edildiğini belirterek oy sayma işlemlerinin durdurulması için dava açtı. Nevada'da Biden, yüzde 0.9 oy oranıyla Trump'ın önünde bulunuyor.

Pensilvanya'da gergin bekleyiş

20 delegeli kritik eyaletlerden Pensilvanya'da da dava açan Trump'ın ekibine Philadelphia şehrindeki mahkemeden olumlu yanıt gelmiş, Cumhuriyetçi Partililerin oy sayım merkezlerine girmelerine karar verilmişti. Trump, rakibi Biden'ın ekibinin saatler önce Pensilvanya'da ve Nevada eyaletlerinde seçimleri kazandıklarını açıklaması üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden'ın kazandığını iddia ettiği birçok eyalet hakkında seçim sahtekarlığı nedeniyle yasal olarak itirazda bulunacağız. Bol miktarda kanıt var. Biz kazanacağız. Önce Amerika" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonuçlarına etkisi büyük olacak Pensilvanya'da Trump'ın destekçileri ellerinde bayrak ve pankartlarda sokaklara çıkarak heyecanla seçim sonucunu beklemeye başladı.

Davalar için yeni fon arayışı

Demokratların adayı Joe Biden ise açılacak olası davaları desteklemek için yeni bir fon kurduğunu duyurdu. Fondaki gelirin ülke çapındaki her oyun doğru sayılması için harcanacağını belirten Biden, "Seçim koruma çabalarımızı desteklemek için yardımda bulunun" dedi. Biden kampanyası sözcüsü Andrew Bates yaptığı açıklamada, Trump'ın hamlelerine yönelik "Yenilme yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu. - PENNSYLVANIA

Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor
Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor
Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor
Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pensilvanya, Nevada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump birçok eyalette seçimlere itiraz ediyor, seçim mahkemeye taşınıyor - Son Dakika


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