Trump: "Birileri hata yapmış olabilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump: 'Birileri hata yapmış olabilir' - Son Dakika

Trump: "Birileri hata yapmış olabilir"

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, Ukrayna uçağını kazara düşürdüğü iddiasına ilişkin, "Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, Ukrayna uçağını kazara düşürdüğü iddiasına ilişkin, "Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

İki ABD yetkilisinin Ukrayna uçağını İran'ın kazara düşürdüğünü iddia etmesinin ardından, bu iddianın ABD ordusunun düzenli olarak topladığı uydu, radar ve elektronik datalara dayandırıldığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da katıldığı bir etkinlikte kazanın teknik bir arızadan kaynaklı olmadığını düşündüğünü belirterek, "Birileri hata yapmış olabilir" sözleriyle bu İran'ın uçağı düşürdüğü iddiasını desteklediğini ifade etti.

Avrupalı güvenlik güçleri de İran'ın Ukrayna uçağını düşürdüğünü iddia ederken, "Böyle bir teknik arıza olması mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Ukrayna otoriteleri ise İranlı yetkililerin uçağın düşerken yandığını açıklamasını yapması üzerine terörizm, füze saldırısı veya motor kazası ihtimalleri üzerinde durduklarını açıkladı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
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