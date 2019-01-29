Son Dakika Haberleri: Trump, "Birliğin Durumu" Konuşmasını 5 Şubat'ta Yapacak

Trump, "Birliğin Durumu" Konuşmasını 5 Şubat'ta Yapacak

1 saat önce

ABD'de 35 gün süren federal hükümet krizinin aşılmasının ardından Başkan Donald Trump, Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak.

Trump,
ABD'de 35 gün süren federal hükümet krizinin aşılmasının ardından Başkan Donald Trump, Kongre'deki yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını 5 Şubat'ta yapacak.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin gönderdiği mektuba Trump'tan yanıt geldi.

Beyaz Saray'ın yayımladığı mektupta ABD Başkanı, 5 Şubat'ta kendisini Kongre'de "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasını yapmak üzere davet eden Pelosi'nin mektubuna olumlu karşılık verdiğini kaydetti.

Trump, mektubunda, "5 Şubat 2019 Salı günü Kongre önünde Birliğin Durumu konuşmamı yapmak üzere ilettiğiniz mektubunuza teşekkür ediyorum. Bu daveti kabul etmek benim için bir onurdur. Anlatacak büyük bir hikayemiz ve ulaşacak büyük hedeflerimiz var." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD- Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar örülmesi isteği ve Kongre'deki Demokratların buna karşı çıkması sebebiyle federal hükümet, 22 Aralık 2018'den başlayarak 35 gün kapalı kalmıştı.

Süreç devam ederken Trump ile Pelosi arasındaki gerginlik, diğer alanlara da yansımış ve Pelosi, 29 Ocak'ta Trump'ın Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasını federal hükümet açılana kadar erteleme kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Hükümet, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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