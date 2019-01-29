Son Dakika Haberleri: Trump, Birliğin Durumu Konuşmasını 5 Şubat'ta Yapacak

Trump, Birliğin Durumu Konuşmasını 5 Şubat'ta Yapacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin gönderdiği mektuba yanıt vererek, meclis konuşması davetini kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Birliğin Durumu Konuşmasını 5 Şubat'ta Yapacak, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin gönderdiği mektuba yanıt vererek, meclis konuşması davetini kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ocak'ta yapmayı planladığı "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümetin kapanması sebebiyle ertelemişti. Hükümetin yeniden açılıp, bütçe müzakerelerinin başlamasıyla, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'a konuşmayı 5 Şubat'ta yapması için davet mektubunu gönderdi. Başkan Trump, Nancy Pelosi'nin davetini kabul ettiğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "Yeni bir tarih belirlemek için birlikte çalışmamız gerektiğini belirttim. Bugünkü görüşmemizde 5 Şubat'ta anlaştık" dedi.

Trump yaptığı yazılı açıklamada ayrıca, "5 Şubat Salı günü Kongre'de Birliğin Durumu konuşmamı yapmak üzere gönderdiğiniz mektubunuza içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu daveti kabul etmek benim için bir onurdur. Anlatacak büyük hikayemiz ve ulaşacak büyük hedeflerimiz var" ifadelerini kaydetti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Politika
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