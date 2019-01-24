Son Dakika Haberleri: Trump, "Birliğin Durumu" Konuşmasını Hükümet Açılınca Yapacak

Trump, "Birliğin Durumu" Konuşmasını Hükümet Açılınca Yapacak

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile arasında uzun süredir gerilime neden olan "Birliğin Durumu" konuşmasını, hükümet açıldıktan sonra yine Kongrede yapacağını bildirdi.

Trump,
ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile arasında uzun süredir gerilime neden olan "Birliğin Durumu" konuşmasını, hükümet açıldıktan sonra yine Kongrede yapacağını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından yaptı.

Pelosi ile uzunca bir süredir arasında gerginliğe sebep olan "Birliğin Durumu" konuşmasını hükümet açıldıktan sonra Kongrede yapacağını kaydeden Trump, Pelosi'ye yüklendi.

Pelosi'nin bu süreç devam ederken önce kendisinden söz konusu hitabı Kongrede yapmasını istediğini aktaran Trump, Pelosi'nin daha sonra bu fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

"Hükümet açıldıktan sonra konuşmamı yine Kongrede yapacağım çünkü Kongrenin tarihi, önemi ve geleneği ile yarışabilecek başka bir yer yoktur." ifadesini kullanan Trump, yakın zamanda konuşmasını gerçekleştireceğini vurguladı.

Pelosi Trump'tan, 29 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde yapacağı yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini istemiş, Trump ise bu isteğe karşı çıkarak konuşmayı yapacağını açıklamıştı.

Trump'ın Meksika sınırına örülmesi için Kongreden talep ettiği 5,7 milyar dolarlık fona sıcak bakmayan Demokratlarla arasındaki çatlak, geçici bütçenin onaylanmamasına ve hükümetin kapanmasına neden olmuştu.

ABD'de hükümet 33 gündür kısmen kapalı kalmaya devam ederken, 800 bin civarında federal çalışan ya ücretsiz izne çıkarılmış ya da maaş almadan çalışmak durumunda kalmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tem'de Feci Kaza: 2 Kişi Araç İçinde Sıkıştı Facebook ve Instagram Maduro'nun Mavi Tik İşaretini Kaldırarak ABD'nin Maduro Kararını Destekledi

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz Gül Sunal'dan Yürek Burkan Ayşen Gruda Paylaşım: Tek Ben Kaldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:40:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump, "Birliğin Durumu" Konuşmasını Hükümet Açılınca Yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]