Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı
1 saat önce
Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore ile ilişkilerden İran ve Venezuela'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.
Trump
, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore
ile ilişkilerden İran
ve Venezuela
'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında Meksika
sınırına duvar öreceğini yineledi ayrıca "DEAŞ'ın kalıntılarını" yok etmek için müttefik ülkelerle çalıştıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30
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