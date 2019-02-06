Son Dakika Haberleri: Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı

Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı

1 saat önce

Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore ile ilişkilerden İran ve Venezuela'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Trump,
Trump, Kongrede yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kuzey Kore ile ilişkilerden İran ve Venezuela'ya kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Trump konuşmasında Meksika sınırına duvar öreceğini yineledi ayrıca "DEAŞ'ın kalıntılarını" yok etmek için müttefik ülkelerle çalıştıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30 

İran, Kuzey Kore, Venezuela, Donald Trump, Ekonomi
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