Trump: "Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim" - Son Dakika
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Trump: "Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim"

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili iş adamı Michael Bloomberg ile yarışmak istediğini söyledi.

Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili iş adamı Michael Bloomberg ile yarışmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Senatör Bernie Sanders'ın gerçek destekçileri olduğunu belirterek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat partiden rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı iş adamı Michael Bloomberg ile yarışmak istediğini söyledi. Trump, "Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg'e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ise insanları satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, azil soruşturması kapsamında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınanlar arasında olan Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Alexander Vindman ile ilgili ise askeri yetkililerin Vindman'ı soruşturması gerektiğini ifade ederek, bu türden başka görevden almaların da olacağını ifade etti.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bloomberg, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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