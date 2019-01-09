Son Dakika Haberleri: Trump: Bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklar

Trump: Bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklar

23 dakika önce İlandır

ABD Başkanı Trump, "Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor.

Trump: Bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklar, System.String[]
ABD Başkanı Trump, "Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:55 

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Ekonomi
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