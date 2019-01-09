Trump: Bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklar
23 dakika önce İlandır
ABD Başkanı Trump, "Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor.
ABD
Başkanı Trump
, "Meksika
üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:55
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