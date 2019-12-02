Son Dakika Haberleri: Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek
Son Dakika Ekonomi Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek - Son Dakika Ekonomi

Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin'e uyguladığı demir ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerini geri getireceğini duyurdu.

Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin'e uyguladığı demir ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerini geri getireceğini duyurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Brezilya ve Arjantin'in  şu anda içinde bulunduğu dev develüasyon çifçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD'ye bu ülkelerden deniz yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (Fed) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor" dedi ve düşük faiz çağrısı yaptı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Arjantin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:01 Kaynak: DHA
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