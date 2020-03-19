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Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası'nı sadece 'Çin Virüsü'yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:38 Kaynak: DHA
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