Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz - Son Dakika Dünya

Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası'nı sadece 'Çin Virüsü'yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:38 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı
Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı Galatasaray'da Diagne'den sonra Babel de elde kaldı         
22:20
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti Eski astsubay, FETÖ'cü olduğunu eşinden bile gizlediğini itiraf etti         
12:32
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:35:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]