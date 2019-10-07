Trump: Bu saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi konusunda, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.
ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi konusunda, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:01
Trump: Kürtlere savaşsın diye muazzam para ödedik Son dakika: Suriye'nin sınırında eş zamanlı iki terör saldırısı: 14 yaralı ÖSO'dan YPG'ye gözdağı: Türkiye'den emir bekliyoruz, bölgeyi teröristlerden temizleyeceğim HSBC 10 bin kişiyi işten çıkaracak