Son Dakika Haberleri: Trump: Bu saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi
Son Dakika Ekonomi Trump: Bu saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

Trump: Bu saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi konusunda, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi.

Trump: Bu saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi konusunda, "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:01 
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