Son Dakika Haberleri: Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil
Son Dakika Dünya Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil

Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bizim için artık eve dönme zamanı. Eğer Türkiye Suriye'ye giriyorsa bu Türkiye ve Suriye arasındaki bir problemdir. Bu bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, bölgedeki YPG/ PKK unsurları hakkında da, "Kürtler savaşmayı biliyorlar. Ancak onlar da melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD medyasında çıkan Pentagon'un İncirlik Üssü'ndeki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğine dair haberler hakkında ise, "İncirlik'te bulunan ABD nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" sözl


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek
Son dakika: Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani kentine girdi Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun İtalyan gazeteci vergilere dikkat çekmek için Pompeo'ya parmesan peyniri hediye etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 23:23:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]