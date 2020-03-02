Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim - Son Dakika Dünya

Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada "Bugün Beyaz Saray'da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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