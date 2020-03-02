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Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim
7 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.
Trump yaptığı açıklamada "Bugün Beyaz Saray'da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor" ifadelerini kullandı.
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