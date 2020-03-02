Trump: Büyük ilaç şirketleri ile Beyaz Saray'da görüşeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD'deki Covid-19 (koronavirüs) aşısı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada "Bugün Beyaz Saray'da büyük ilaç şirketleri ile aşı ve tedavi konusundaki gelişmeler hakkında görüşeceğim. İlerleme katediliyor" ifadelerini kullandı.