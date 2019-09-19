Trump, California'daki egzoz emisyon düzenlemelerini kaldıracak
2 saat önce
ABD Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.
ABD Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:05
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