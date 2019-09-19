Son Dakika Haberleri: Trump, California'daki egzoz emisyon düzenlemelerini kaldıracak
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Trump, California'daki egzoz emisyon düzenlemelerini kaldıracak

2 saat önce

ABD Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.

Trump, California'daki egzoz emisyon düzenlemelerini kaldıracak, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Temiz Hava Yasası uyarınca California'da federal standartların üzerindeki egzoz gazı emisyonlarıyla ilgili düzenlemeleri kaldıracağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, California, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:05 
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