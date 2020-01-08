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Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da açıklamada bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:54
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