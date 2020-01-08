Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz - Son Dakika Dünya

Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da açıklamada bulunacak.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Irak'taki 2 Amerikan üssüne İran tarafından yapılan saldırılara ilişkin Beyaz Saray'da açıklamada bulunacak. Trump'ın canlı açıklamasının TSİ saat 15: 00'te başlaması bekleniyorView on euronews

Trump: Can kaybımız yok, İran tavır değişmezse ekonomik yaptırımla cevap veririz

Donald Trump, Beyaz Saray, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:54 
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