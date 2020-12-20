Trump çiftinden smokinli Noel pozu
20.12.2020 16:16
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da son Noel'i kutlamaya hazırlanırken, Trump çifti Noel tebrik kartında, smokin giyerek poz verdi.
– ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Beyaz Saray'da son Noel'i kutlamaya hazırlanırken, Trump çifti Noel tebrik kartında, smokin giyerek poz verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'a karşı kaybettiğini kabullenmeyen ve ardından rakibi Biden için geçiş sürecini başlatması nedeniyle ülkede karmaşa yaşanırken, Beyaz Saray'da Noel hazırlıkları tamamlandı. First Layd Melania Trump kişisel hesabından "Başkan Donald J. Trump ve First Lady Melania Trump'tan Mutlu Noeller" mesajıyla paylaşılan fotoğrafta, Beyaz Saray'daki son günlerinde Trump ve eşinin birbirinin benzeri smokin giydiği görüldü. Melania Trump, mesajında, "Donald Trump ve Melania Trump, 10 Aralık Washington, D.C.'deki Beyaz Saray'ın büyük merdiveninde, resmi 2020 Noel portresinde" notu düşüldü.
- Abd
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