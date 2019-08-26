Son Dakika Haberleri: Trump çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yeniden yükseltti
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Trump çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yeniden yükseltti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Trump çin'den yapılan ithalatta tarifeleri yeniden yükseltti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'e ek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'in 75 milyar dolarlık ABD ihraç ürününe getirdiği ek gümrük tarifelerini artırmasını "siyasi" diye yorumlayan Trump, buna karşılık 1 Ekim'den itibaren 250 milyar dolarlık Çin ürününe getirilecek yüzde 25'lik gümrük vergisini yüzde 30'a yükselttiğini açıkladı.

Trump ayrıca kalan 300 milyar dolarlık Çin ihraç ürününe 1 Eylül'de uygulanmaya başlayacak yüzde 10'luk gümrük vergisinin yüzde 15'e çıkacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Twitter, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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