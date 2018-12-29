Trump: Çin Devlet Başkanı Xi ile Görüştüm, Anlaşma Çok İyi İlerliyor
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trmup, sosyal medya hesabından Çin devlet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Büyük ilerleme sağlandı" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trmup, sosyal medya hesabından Çin
devlet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Büyük ilerleme sağlandı" dedi. Trump
görüşme sonrası şu mesajı paylaştı: "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile uzun ve iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Gerçekleşirse çok kapsamlı olacak... ... tüm konuları, alanları ve ihtilaf noktalarını kapsayan. Büyük ilerleme sağlandı."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:41 Kaynak: DHA
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