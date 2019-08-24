Son Dakika Haberleri: Trump, Çin'e gümrük vergilerini yüzde 5 artırdı
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Trump, Çin'e gümrük vergilerini yüzde 5 artırdı

41 dakika önce

Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.

Trump, Çin'e gümrük vergilerini yüzde 5 artırdı, System.String[]

Trump, Çin'in Amerikan ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, bu ülkeye yönelik gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:55 
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